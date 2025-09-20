Polícia prende suspeito de roubo qualificado contra casal de idosos em Corumbá

Polícia Civil de Corumbá / PCMS

Na manhã de sexta-feira (19), a Polícia Civil de Corumbá realizou a prisão preventiva de um homem de 28 anos, suspeito de participar de um roubo qualificado ocorrido no dia 24 de maio. O crime vitimou um casal de idosos e gerou grande repercussão na cidade.

Segundo o inquérito, o suspeito, junto com outro homem já preso, teria invadido um estabelecimento comercial no Centro da cidade. Eles chegaram de bicicleta e, após fingirem interesse em comprar um refrigerante, agrediram o casal, chegando a estrangular o homem de 73 anos.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que continuará atuando de forma firme no combate a crimes na região e que o sistema de disque-denúncia da Primeira Delegacia de Corumbá está disponível para a população.

Denúncias podem ser feitas pelo número (67) 3231-2810, com garantia de sigilo da identidade e do telefone de quem aciona o serviço.

