Acessibilidade

23 de Outubro de 2025 • 22:33

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Polícia prende terceiro suspeito de homicídio em fazenda de Água Clara

Vítima de 49 anos foi encontrada boiando em lagoa

Redação

Publicado em 23/10/2025 às 16:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Delegacia de Água Clara / PCMS

A Polícia Civil, meio da SIG de Água Clara, prendeu nesta quarta-feira (22) o terceiro suspeito da morte de um homem de 49 anos, ocorrida em 2 de outubro na Fazenda São Domingos, em Água Clara.

O corpo foi encontrado com mãos e pés amarrados e saco plástico na cabeça, boiando em uma lagoa. O laudo pericial apontou asfixia como causa da morte, indicando que a vítima possivelmente foi jogada viva na água.

Leia Também

• Suspeitos de homicídio são presos após corpo ser encontrado em lagoa de MS

Dois suspeitos já haviam sido presos. Durante depoimentos, eles indicaram um homem de 40 anos, que inicialmente havia sido ouvido como testemunha. Confrontado com evidências, teve a prisão preventiva cumprida e confessou o crime, relatando que ocorreu após uma discussão com a vítima.

O trio foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Preso em Campo Grande homem condenado por furto de gado

Esporte

CBF sorteia mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Polícia

Casal é preso por agredir e intimidar idosa de 79 anos em ms

A vítima foi encaminhada para local seguro após sofrer ameaças e violência

Polícia

PRF apreende 589 kg de maconha em carro na BR-267 de MS

Publicidade

Polícia

Caminhão com mandado de apreensão é interceptado na BR-262

ÚLTIMAS

Incêndio

Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Bombeiros e Polícia Militar atuam no combate

Esporte

41ª Mirancopa define campeões do vôlei de praia

Categorias Sub-17 e Adulto tiveram finais realizadas em na terça-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo