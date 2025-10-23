Polícia prende terceiro suspeito de homicídio em fazenda de Água Clara

Vítima de 49 anos foi encontrada boiando em lagoa
Delegacia de Água Clara / PCMS
A Polícia Civil, meio da SIG de Água Clara, prendeu nesta quarta-feira (22) o terceiro suspeito da morte de um homem de 49 anos, ocorrida em 2 de outubro na Fazenda São Domingos, em Água Clara.
O corpo foi encontrado com mãos e pés amarrados e saco plástico na cabeça, boiando em uma lagoa. O laudo pericial apontou asfixia como causa da morte, indicando que a vítima possivelmente foi jogada viva na água.
Dois suspeitos já haviam sido presos. Durante depoimentos, eles indicaram um homem de 40 anos, que inicialmente havia sido ouvido como testemunha. Confrontado com evidências, teve a prisão preventiva cumprida e confessou o crime, relatando que ocorreu após uma discussão com a vítima.
O trio foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e a Polícia Civil segue investigando o caso.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
A vítima foi encaminhada para local seguro após sofrer ameaças e violência
Incêndio
Bombeiros e Polícia Militar atuam no combate
Esporte
Categorias Sub-17 e Adulto tiveram finais realizadas em na terça-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS