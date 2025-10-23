Polícia prende terceiro suspeito de homicídio em fazenda de Água Clara

Delegacia de Água Clara / PCMS

O corpo foi encontrado com mãos e pés amarrados e saco plástico na cabeça, boiando em uma lagoa. O laudo pericial apontou asfixia como causa da morte, indicando que a vítima possivelmente foi jogada viva na água.

A Polícia Civil, meio da SIG de Água Clara, prendeu nesta quarta-feira (22) o terceiro suspeito da morte de um homem de 49 anos, ocorrida em 2 de outubro na Fazenda São Domingos, em Água Clara.

Dois suspeitos já haviam sido presos. Durante depoimentos, eles indicaram um homem de 40 anos, que inicialmente havia sido ouvido como testemunha. Confrontado com evidências, teve a prisão preventiva cumprida e confessou o crime, relatando que ocorreu após uma discussão com a vítima.

O trio foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e a Polícia Civil segue investigando o caso.

