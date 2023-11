Polícia prende tio que tentou matar sobrinho em Naviraí

Caso foi registrado na Delegacia / PC Divulgação

Agentes da Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, prenderam um homem por tentativa de homicídio. O crime ocorreu no dia 17 de novembro deste ano.

Segundo o Midiamax, o caso ocorreu por volta das 22 horas, em uma residência localizada no Bairro Jardim Paraíso, em Naviraí.

A vítima de 19 anos foi atingida com um golpe de faca, na região do abdômen. O autor estava no local dos fatos quando em dado momento solicitou o aparelho celular de seu sobrinho, contudo, diante da negativa, iniciou-se uma discussão.

Diante da negativa, o tio atingiu o rapaz, provocando corte umbilical, com exposição das alças intestinais. A vítima foi socorrida e teve que ser submetida a procedimento cirúrgico, enquanto o autor fugiu do local.