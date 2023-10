Polícia prende trio suspeito de homicídio em Dourados

Osvaldo Duarte/ Dourados News/ Leandro Holsbach/ Ligado na Notícia

Casal suspeito de envolvimento no assassinato de Sérgio Barbosa de Freitas Junior, de 27 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil. O crime ocorreu na manhã de domingo, dia 15, em frente a uma escola do Parque do Lago II, em Dourados.

Segundo o Topmidianews, o casal foi preso em um hotel, localizado na região central de Nova Alvorada do Sul e está a caminho de Dourados. Outra mulher também foi presa, desta vez em Dourados, suspeita de envolvimento no homicídio.

Informações iniciais apontam que a autoria dos disparos que mataram Sérgio seja de uma mulher, entretanto, o fato ainda não foi confirmado e a ocorrência segue em andamento.

O caso

Sérgio Barbosa de Freitas Júnior, foi encontrado morto na manhã de domingo, 15, na Rua Ataíde de Souza Leitão, no Bairro Parque do Lago 2, em Dourados.

Segundo as informações do Ligado na Notícia, a vítima estava em frente à Escola Municipal Ira Lúcia, consumindo drogas juntamente com outra pessoa, quando foi atingido com um tiro na cabeça e dois nas costas. Além disso, Sérgio estaria envolvido em uma briga na noite de sábado, 14.

A Polícia Militar, Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para os levantamentos de praxes e localizaram no bolso da vítima uma porção de maconha e outra de pasta base de cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e está sendo investigado.