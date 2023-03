Polícia procura acusado de assassinato em fazenda de Corumbá

Polícia realiza buscas para encontrar suspeito / Diário Corumbaense

A Polícia Civil de Corumbá procura acusado de assassinato em fazenda de Corumbá. O suspeito conhecido como "Japão" é acusado de ter matado com golpes de faca Cosme Cesário Alves Lara, em uma fazenda na região da Nhecolândia, Pantanal de Corumbá, na madrugada desta terça-feira (7).

Segundo o Diário Corumbaense, ambos trabalhavam na propriedade rural como peões. O delegado Fillipe Araújo Izidio Pereira, titular do 2° Cartório da 1ª Delegacia de Polícia Civil, contou que uma mulher, que trabalha como caseira na fazenda, que fica cerca de 130 km da área urbana de Corumbá, foi quem avisou o genro, que vive em Corumbá sobre o crime e ele procurou a Polícia Civil para informar o ocorrido.

“Ela contou ao genro que dois peões estavam ingerindo bebida alcoólica e começaram uma discussão e "Japão" acabou golpeando Cosme, que morreu no local. Fomos até o local, chegamos por volta das 07h30. O autor tinha fugido, segundo testemunhas, inclusive roubando uma égua da fazenda, se embrenhando no mato. Fizemos diligências, inclusive com auxílio de drone para tentar visualizar as áreas que ele poderia ter ido, mas como conhece bem a região, não foi possível localizá-lo”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, testemunhas na fazenda disseram que o autor teria dito que essa seria a sétima pessoa que teria matado.

“Porém, em consulta ao sistema consta apenas passagem dele por violência doméstica, crime de homicídio não tem nenhum, mas há suspeita que ele possa estar usando identidade falsa, o que será investigado ainda”, revelou o delegado.

Quem tiver informações do paradeiro de “Japão”, pode entrar em contato pelo telefone (67) 3234-7111 que é da sala do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.