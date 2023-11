Polícia procura agressor que espancou adolescente em Três Lagoas

Divulgação

A polícia está à procura de um suspeito de ter agredido o adolescente Paulo Sergio Ramos dos Santos, de 17 anos, durante uma briga na noite da última quinta-feira, 9, em Três Lagoas, cidade na costa-leste do Estado.

Nas redes sociais, familiares da vítima compartilharam uma foto e pedem apoio da população para localizar o suspeito, que fugiu logo após a confusão. Segundo o Topmídianews, autoridades policiais de Três Lagoas também estão empenhadas e tentam localizar o suspeito.

Denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), da SIG (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas/MS). O sigilo e anonimato serão assegurados.

O caso

O adolescente, de 17 anos, espancado por um grupo de garotos na noite de quinta-feira, 9, em Três Lagoas. Ele está internado em estado grave no Hospital Auxiliadora e os médicos apontaram que a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico.

O quadro clínico foi divulgado na sexta-feira, 10, conforme o site 24h News MS. Algumas pessoas, em grupos das redes sociais, chegaram a espalhar a morte do adolescente, mas tudo não passou de fake news.

O garoto está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e passou por exames de tomografia, onde ficou constatado pela equipe médica que ele tem um sangramento importante na cabeça inteira, além de ter sofrido um traumatismo cranioencefálico, agravando ainda mais seu estado de saúde.

Por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os jovens estavam derrubando outros adolescentes no chão para tomar seus pertencentes. No local, os policiais se depararam com uma briga generalizada, onde diversos adolescentes trocavam socos e chutes.

Após dispersas os menores com granadas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer um adolescente de 17 anos. Ele foi linchado e atingido na cabeça, onde o agressor utilizava um soco-inglês.

A vítima sofreu uma parada cardíaca no local e foi preciso que os policiais da Força Tática e socorristas do Samu, realizassem manobras cardiorrespiratórias no jovem. Após conseguirem reanimar o adolescente, a equipe do SAMU o levou as pressas até o Hospital Auxiliadora. Já o menor infrator, conseguiu fugir e não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas como briga generalizada e tentativa de homicídio.