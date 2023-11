Polícia procura motorista de McLaren que causou acidente na Afonso Pena

Midiamax

O motorista da McLaren que teria causado o acidente envolvendo outros dois veículos e que colidiu em uma árvore, na noite de ontem (18), na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, está sendo procurado pela polícia.

Ele fugiu do local após a colisão. Segundo o Midiamax, a McLaren trafegava em alta velocidade, quando atingiu a traseira do Ford Fiesta. O Fiesta então atingiu a traseira do Etios, que estava parado aguardando o semáforo abrir.

Após a colisão, o Fiesta ainda foi desviado e atingiu um Ônix, que estava estacionado. O acidente aconteceu nos altos da Avenida Afonso Pena e a McLaren só parou após invadir o canteiro central.

O veículo de luxo bateu em uma árvore e teve a frente totalmente danificada. Os airbags foram acionados.