Polícia ainda procura por suspeito de feminicídio em Anastácio

Local do crime, em Anastácio / João Éric / O Pantaneiro

Adriana Pereira, de 36 anos, mãe de uma criança de 9 anos, foi vítima de feminicídio enquanto trabalhava no bar da família, no domingo, dia 23, em Anastácio. O suspeito desse crime hediondo é seu ex-marido.



Segundo a polícia, Adriana foi alvejada com cinco tiros pelas costas, sendo quatro deles atingindo pulmão e um no braço esquerdo, os tiros foram disparados próximo à filha de 9 anos.



O delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, disse ao O Pantaneiro, que suspeito não foi localizado ainda.

Conforme o delegado, os policiais fizeram buscas na residência do suspeito em Aquidauana, chegando no local, foi encontrado munições e cápsulas deflagradas de revólver calibre.38.



Durante as diligências na casa do suspeito, os policiais encontraram também a atual namorada dele, que confirmou o relacionamento, iniciado há sete meses. Diante da descoberta das munições, a namorada do suspeito está sendo alvo de procedimentos legais e foi lavrado um auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na 1ª DP de Aquidauana.