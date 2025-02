Polícia procura por homem que atirou contra morador em Naviraí

Jovem está sendo procurado / Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 11, as informações sobre o foragido por atirar contra um morador de Naviraí. Railson Vasconcelos de Almeida, de 19 anos, conhecido como “Lagartixa” teria atirado contra a vítima que reclamou de disparos no meio da rua durante confraternização no dia 25 de janeiro.

Segundo a polícia, O crime ocorreu por volta das 21h30, no residencial Nelson Trad. Na ocasião, um homem de 46 anos realizava uma confraternização com familiares e amigos em sua residência quando um “apagão” repentino deixou todo o bairro sem energia elétrica. Durante a queda de luz, as testemunhas ouviram um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo.

Ao sair de casa para verificar o que havia acontecido, a vítima se deparou com Railson portando uma arma de fogo. Diante da situação, ele e outras pessoas no local advertiram o suspeito sobre o perigo dos disparos, especialmente devido à presença de crianças e outras famílias na região.

No entanto, de forma repentina, Railson apontou a arma para a vítima e efetuou um disparo, atingindo-a na região abdominal e fazendo-a cair ao solo. Em seguida, não satisfeito, aproximou-se e efetuou um segundo disparo, atingindo a panturrilha da perna direita da vítima. Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima sobreviveu após passar por atendimento médico rápido recebido.

Desde o ocorrido, a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Naviraí realizou diligências para localizar e prender o suspeito, que teve sua prisão preventiva decretada pela justiça após representação da autoridade policial que preside o feito. No entanto, ele fugiu logo após os fatos e, até o momento, permanece em local desconhecido.

Ainda de acordo com a polícia, o homem possui passagens pela polícia. A Polícia Civil solicita a colaboração da população e reforça que denúncias sobre o paradeiro do suspeito podem ser feitas pelo telefone (67) 3461-1215 (WhatsApp), com garantia de sigilo absoluto.