Polícia procura por suspeito de esquartejar jogador em Sete Quedas

A Polícia Civil procura por Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, principal suspeito de matar a tiros e depois esquartejar o jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, 19, após uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira com Sete Quedas

Por meio de publicação nas redes sociais, a equipe responsável pelas investigações do homicídio divulgou o número de contato para localizar e prender Danilo. As denúncias são anônimas e podem ser feitas através do telefone (67) 3479-1480.

O mandado de prisão contra o acusado foi expedido pela Justiça após a reprodução simulada baseada no depoimento da ex-namorada do jogador, Rubia Joice de Oliver Luivisetto, a menina ja esta presa preventivamente o caso segue sendo investigado.