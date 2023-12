Polícia realiza prisão por mandado contra indivíduo acusado de furto

Divulgação

Nesta terça-feira, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia, efetuou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra P.C.N.S., de 46 anos, em Aquidauana/MS. O mandado foi expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude local.

As ações criminosas contra o patrimônio representam sérias violações das normas penais, ameaçando a segurança da comunidade. O trabalho diligente da Polícia Civil, no exercício de suas atividades típicas de Polícia Judiciária, reflete o comprometimento da unidade em assegurar justiça e segurança pública.

O cumprimento do mandado de prisão, emitido pelo Poder Judiciário, é um marco importante no processo legal, visando garantir o integral cumprimento da lei penal e da decisão judicial. Essa ação enfatiza a relevância do sistema policial na preservação da ordem social e na responsabilização daqueles que cometem atos criminosos, reforçando o papel crucial da polícia na sociedade.'