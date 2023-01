Polícia recolhe varas de pesca durante piracema no Rio Aquidauana

A ação é realizada pelo 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana / Divulgação

A Operação Piracema, realizada desde o dia 5 de novembro do ano passado, segue até 28 de fevereiro e já apreendeu quatro varas de pesca, com molinetes no Rio Aquidauana.

A Polícia fiscaliza Cachoeiras nos Distritos de Camisão, Palmeiras e Piraputanga.