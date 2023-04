Polícia resgata vítima de violência doméstica na região pantaneira de Coxim

Polícia resgatou vítima / Divulgação

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul resgatou nesta terça-feira, dia 4 uma vítima de violência doméstica de 23 anos de uma fazenda na região pantaneira, zona rural de Rio Verde de Mato Grosso, com acesso por Coxim, em uma distância de, aproximadamente, 90 quilômetros de estrada de chão. A ação foi feita por uma equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Segundo apurado, a denúncia foi efetuada no final da tarde de segunda-feira, via ligação na Unidade Policial e registro no Disque-180. De acordo com o denunciante, a vítima, gestante, estaria sofrendo violência psicológica constante, além de ser agredida fisicamente.

Com isso, a equipe deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos, sendo que a vítima estava lesionada, teve as sobrancelhas raspadas pelo convivente e, ainda, relatou violência sexual. O agressor, de 27 anos, foi localizado pela equipe e conduzido em flagrante, devendo ser autuado pelos crimes de violência psicológica e estupro.

A mulher passou por exames periciais, oitiva e será acompanhada pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Coxim (CRAM).