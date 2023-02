Polícia retira petrechos ilegais do Rio Miranda e salva cardumes

Redes e petrechos proibidos foram retirados do rio Miranda / Divulgação PMMS

A PMA (Polícia Militar Ambiental) retirou redes, anzóis e demais petrechos proibidos do Rio Miranda durante fiscalização nessa terça-feira (21). Com isso, cardumes e dezenas de peixes foram salvos de pescadores infratores da região de Jardim.

Conforme a PMA, as redes são altamente perigosas a vida dos animais do rio, por isso a fiscalização mesmo com a cheia é importante. Por algum motivo os infratores esqueceram ou abandonaram este material proibido no rio.

Esses petrechos ilegais continuam matando peixes e degradando cardumes até sua deterioração. No período de piracema, em que os peixes estão em grandes cardumes, ainda é mais preocupante, diz a PMA.

O material ilegal foi encontrado durante patrulhamento fluvial no rio Miranda, apesar de o rio cheio e não encontrar ninguém pescando, a PMA de Jardim retirou do rio duas redes de pesca e mais 27 anzóis de galho que estavam armados, bem como encontrou uma carretilha com vara à margem do rio.

Os infratores que haviam armado os petrechos de pesca ilegais não foram localizados.

Fiscalização

Conforme a PMA, a fiscalização preventiva efetiva relativamente à pesca predatória será mantida diuturnamente, especialmente neste período de piracema, pois muitos pescadores não têm coragem de ir ao rio praticar a pesca, e armam os petrechos ilegais.