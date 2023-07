Polícia revela que morte de jogador de futebol foi premeditada

Em 11 dias de investigação foi criada uma força tarefa entre a Delegacia de Polícia de Sete Quedas e o Defron (Departamento da Fronteira). No fim da manhã desta sexta-feira, 7, o serviço de segurança pública que trabalhou no caso primeiramente de desaparecimento e em seguida de homicido do jogador Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, contou que a evidências suficientes para dizer que o crime foi premeditado.

Segundo informações da polícia durante a coletiva, uma denúncia anônima levou a Polícia Militar ao local onde foram encontrados os restos mortais do jogador de futebol, assassinado em Sete Quedas, município distante 537,3 quilômetros de Aquidauana. Desde a recuperação do corpo até a investigação, o caso mobilizou, além da polícia local, o Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e o Ministério Público.

A ex-namorada de Hugo, Rúbia Joice de Oliver, 21, é apontada como co-autora do crime, a moça está presa preventivamente. Agora toda força policial da fronteira de Sete Quedas esta atrás do paradeiro de Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, apontado como o autor dos tiros que matou o jogador.

Durante a coletiva de imprensa o responsável pelo Corpo de Bombeiros da cidade, disse que os militares percorreram cerca de 70 quilômetros do Rio Taquari, além de que o local foi mapeado de ponta a ponta.

A delegada Lucélia Constantino de Oliveira, disse que a Polícia Civil trabalhou e está trabalhando incansavelmente, juntamente com outras Forças de Segurança, para solucionar o crime bárbaro ocorrido em Sete Quedas, durante as investigações foram apreendidos celulares, objetos cortantes que podem ter sido utilizados para esquartejar a vítima, além de DVR's que podem solucionar o caso graças as imagens das câmeras de segurança.

O crime – Conforme a investigação, na madrugada do dia 25 de junho, o jogador de futebol saiu da festa em Pindoty Porã e foi deixado por amigos na casa da ex-namorada. Desde então, não havia mais sido visto.

No domingo, 2 de julho, partes do corpo de Hugo começaram a ser encontradas no Rio Iguatemi. Uma tatuagem ajudou na identificação da vítima.

Durante as diligências, a polícia apreendeu quatro veículos, entre carros e um barco, vários celulares e instrumentos que podem ter sido utilizados no crime. Tudo está sendo periciado e partes do corpo da vítima ainda estão sendo procuradas.

Ainda segundo a polícia, o jogador foi morto com três tiros, pelo menos um deles na cabeça, e esquartejado com uma serra elétrica.