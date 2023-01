Polícia usa bala de borracha para conter trio em Jardim

Divulgação/ Polícia Militar

Três homens, todos usando tornozeleira eletrônica, foram presos ao desacatarem policiais após confusão em um bar, no final da tarde deste domingo (22), na Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Santa Tereza, em Jardim.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após os suspeitos estarem incomodando clientes de um estabelecimento.

Durante a abordagem, conforme o site Midiamax, o trio desacatou os militares, que então pediram reforço.

Ainda de acordo com o registro policial, o trio resistiu à prisão. A equipe precisou algemar e usar disparos de espingarda com munições de elastômero para contê-los.

O trio foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso foi registrado.