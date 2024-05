Policiais Civis participam de treinamento com equipamentos não letais

Polícia Civil / Divulgação

Nesta quinta-feira (16), Policiais Civis da Regional de Corumbá participaram de um treinamento intensivo de Operadores de Espargidor de Pimenta e outras armas não letais. A instrução ocorreu nas instalações do 17º Batalhão de Fronteira (17º B Fron) e foi ministrada por militares especializados da própria unidade.

A capacitação começou com uma aula teórica, onde os policiais receberam informações detalhadas sobre armazenamento, técnicas de emprego, manuseio seguro e procedimentos de descontaminação do gás de pimenta ou gás OC, bem como de outras armas não letais. Em seguida, os participantes passaram por uma sessão prática intensiva.

Todos puderam aplicar os conhecimentos adquiridos e, voluntariamente, se submeteram ao uso do espargidor de pimenta, experimentando os efeitos da substância. Este exercício teve como objetivo demonstrar o impacto real da arma, garantindo que seu uso seja seguro e eficaz em situações de necessidade.

A capacitação no 17º Batalhão de Fronteira foi de grande importância para aprimorar as habilidades técnicas dos Policiais Civis e assegurar a eficácia e segurança das operações policiais no combate ao crime e na manutenção da ordem pública.

O Espargidor de Pimenta

O Espargidor de pimenta, também conhecido como gás pimenta ou gás OC (Oleorresina capsicum), é uma arma química não letal amplamente utilizada para controle de distúrbios civis e defesa pessoal. Em contato com o corpo humano, provoca uma forte sensação de ardência, dificuldade respiratória e impossibilidade temporária de abrir os olhos, causando grande desconforto. Esse tipo de equipamento é utilizado em operações de segurança que demandam medidas de contenção sem o uso de força letal.

*Com informações da Polícia Civil.