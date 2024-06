Policiais envolvidos em agressão contra jornalista são absolvidos pela Justiça Militar

Jornalista foi agredido por policiais a paisana; Foto: Arquivo/Reprodução

A Justiça Militar de Mato Grosso do Sul absolveu nessa terça-feira (11/6), os cinco policiais militares, entre eles o ex-comandante do 8º Batalhão da PM (Polícia Militar) de Nova Andradina, tenente-coronel José Roberto Nobres de Souza, de envolvimento no episódio de agressão contra o jornalista Sandro Almeida, do Jornal da Nova.

Conforme o site Ligado na Notícia, a manifestação da Justiça Militar ocorreu ontem, por 4 votos a 1. Desta forma, foram absolvidos: José Roberto Nobres de Souza (prevaricação) e José dos Santos de Moraes, Elizeu Teixeira Neves, Marco Aurélio Nunes Pereira e Luiz Antônio Graciano de Oliveira Júnior (falsidade ideológica).

Relembre o caso

À época dos fatos, que ocorreram em junho de 2023, José Roberto teria ordenado que quatro PMs abordagem o comunicador sob alegação de que este teria soltado rojões para celebrar que o tenente-coronel estava deixando o comando do Batalhão.

Mesmo sem ser alvo de investigação, Sandro Almeida foi perseguido por policiais à paisana em viaturas descaracterizadas, sendo imobilizado em frente de sua casa, agredido e revistado.

Logo após a agressão, o jornalista compareceu na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos agressores. Na sequência, os policiais foram transferidos para Campo Grande, e remanejados para serviços administrativos. Processos foram abertos na Justiça Militar e no Poder Judiciário Estadual.

Vale destacar que o processo no Poder Judiciário Estadual segue em andamento com relação às acusações de lesão corporal, violação de domicílio e abuso de autoridade, que são de competência exclusiva do juiz de Direito.