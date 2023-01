Policiais fazem cerco e prendem assaltantes de banco em MS

Polícia prendeu assaltantes de banco / Jornal da Nova

Policiais fizeram um cerco e conseguiram prender três assaltantes em flagrante na noite de sábado (7). Eles tentavam arrombar o cofre de um caixa de autoatendimento em Batayporã.

O cofre já estava aberto quando os suspeitos foram detidos.

Policiais militares de Batayporã faziam rondas pela cidade quando desconfiaram do veículo, com placas do Paraná. Conforme o Jornal da Nova, eles, acionaram apoio da Força Tática do 8º Batalhão, que também foi ao local.

Os militares então fizeram um cerco no posto de atendimento do banco e identificaram um homem dentro do carro. Já os outros dois estavam na agência e ainda tentaram fugir correndo, mas foram detidos.

Assim, os três suspeitos acabaram presos em flagrante. Os policiais constataram que o cofre do caixa de autoatendimento tinha sido arrombado, com uso de equipamentos.

O portal informa que os suspeitos são do Paraná e teriam escolhido Batayporã pela internet, por ser uma cidade pacata.

Após a prisão, os homens foram encaminhados para a delegacia, autuados pelo furto qualificado na forma tentada e associação criminosa.