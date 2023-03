Policiais penais impedem visitante de entrar com drogas em presídio

Fato aconteceu em Paranaíba / Divulgação

Policiais penais do Estabelecimento Penal de Paranaíba durante análise das imagens do raio-x de pertences flagraram uma visitante com dois invólucros contendo 210 gramas de cocaína.

A droga estava escondida em meio à comida dentro de uma marmita que seria para a refeição de seu filho, preso no local.

Ao ser constatado o flagrante, a autora informou que uma pessoa, que ela não conhecia, havia entregue a marmita para ser levada ao interno. Ela também responde por tráfico de entorpecentes.