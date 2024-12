Policiais penais recebem novos armamentos em MS

Divulgação/ Agepen

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), deu início à entrega de novos armamentos destinados à Polícia Penal. Com um investimento de R$ 2.450.000,00, foram adquiridas 700 pistolas Taurus TS9, calibre 9mm, que estão sendo distribuídas inicialmente aos grupamentos operacionais.



Segundo o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, a entrega das novas armas busca aprimorar a capacidade de resposta e a segurança dos policiais penais, além de reforçar o compromisso da instituição com a eficiência administrativa. "Estamos constantemente em busca dos melhores recursos para garantir um desempenho de excelência nas funções da Polícia Penal", destaca o dirigente.



A renovação do armamento não para por aí. Outras 1.600 pistolas 9mm estão em processo de aquisição, garantindo que todos os servidores tenham acesso a novos armamentos. As aquisições também incluem 650 coletes balísticos de nível III, fuzis, espingardas calibre 12, viaturas blindadas e outros itens fundamentais para fortalecer as operações de segurança pública. Além disso, a instituição tem R$ 2,7 milhões reservados para a licitação do uniforme dos policiais penais, que iniciará logo que a regulamentação do modelo padrão for oficializada.



Os primeiros a receberem as pistolas Taurus TS9 foram os policiais penais do GEP (Grupamento de Escolta Penitenciária), COPE (Comando de Operações Penitenciárias) e da CPAC (Central Provisória de Audiência de Custódias). Em seguida, o armamento será distribuído ao GAFIP (Grupamento de Fiscalização Penitenciária), aos servidores das penitenciárias de máxima complexidade que atuam em escoltas e custódias hospitalares e, assim, sucessivamente.



A iniciativa integra um esforço contínuo de modernização e estruturação dos serviços prestados pela Polícia Penal do Estado, representando um avanço significativo na proteção dos profissionais e na capacidade operacional da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul.