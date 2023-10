Policial à paisana evita que moto de trabalhador fosse roubada em Ponta Porã

Durante a quinta-feira (12), um policial à paisana teve seu dia de herói ao evitar um assalto na região central de Ponta Porã, e evitar que a motocicleta de um trabalhador fosse roubada.

O policial, identificado como sargento Pedro, passava de carro pela rua Joaquim Pereira Teixeira no cruzamento com a Avenida Antônio João, quando se deparou com a situação.

Ele chegou a ser acionado por alguns populares que lhe passaram as características do assaltante, que havia levado a moto de um trabalhador, de 44 anos, que atuava em uma obra na região central.

Com base nas características do suspeito, não demorou muito para o policial à paisana encontrar o criminoso e realizar sua detenção. A prisão aconteceu na região da favelinha e a moto foi recuperada.

O suspeito tem 31 anos e possuí várias passagens por roubos, furtos e até violação de domicílio.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e encaminhou o bandido para a delegacia da cidade e devolveu a motocicleta ao trabalhador.