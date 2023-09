Policial Civil é preso em flagrante com mais de 500 kg de cocaína, em Dourados

Meia tonelada de droga estava sendo transportada dentro de viatura da Polícia Civil, diz GAECO / Divulgação/MPMS

Agentes do DOF deram apoio operacional à operação. A droga é avaliada em R$ 40 milhões e transferida da fronteira com o Paraguai até Dourados em uma viatura oficial da 1° Delegacia de Ponta Porã.

Na noite desta terça-feira (05), um policial civil foi preso em flagrante e outro está sendo caçado por envolvimento no tráfico de 538,1 quilos de cocaína em Dourados. Segundo o Ministério Público de MS (MPMS), a prisão e a apreensão são da droga é resultado de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e da Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Ainda conforme o MPMS, uma segunda pessoa foi presa em flagrante durante a operação, mas sua identidade não foi revelada pelo órgão, até agora. Em nota, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), informa que se trata de um homem de 37 anos, que seria o responsável por guardar os entorpecentes em um imóvel da Vila Rosa, na região norte de Dourados.

Segundo a nota, ao ser “questionado sobre o entorpecente, o homem informou que a droga veio da cidade de Ponta Porã no início da manhã e sairia do local na tarde do mesmo dia. O homem, a carga de cloridrato de cocaína e o veículo, um Fiat Uno (utilizado no crime) foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações”.

As informações do DOF não fazem menção à prisão do policial e nem ao fato de a droga ter sido transportada em uma viatura policial. Cita apenas que um Uno utilizado no crime havia sido apreendido.

Esta foi uma das maiores apreensões de cocaína das quais o DOF participou até hoje, mas em 2023 as apreensões do gênero do grupo de elite da polícia estadual despencaram na comparação com o ano passado.

Nos primeiros seis meses do ano passado, conforme dados divulgados pelo DOF, foram apreendidos 1.777 quilos de cocaína e pasta base. No mesmo período de 2023, o volume ficou abaixo de cem quilos.

Antes da descoberta desta terça-feira, a maior apreensão do ano havia ocorrido na BR-262, no dia 30 de junho, quando o DOF anunciou ter interceptado 40,2 quilos. Outra apreensão significativa aconteceu no dia 28 de agosto, quando foram interceptados 36,2 quilos, em Laguna Carapã.

A interceptação de agora se assemelha às descobertas de fevereiro de 2022, quando agentes do DOF encontraram 525 quilos de cocaína às margens de uma pista de pouso entre as cidades de Coronel Sapucaia e Paranhos, na fronteira com o Paraguai. Alguns dias antes, eles já haviam encontrado outros 494 quilos enterrados na mesma propriedade.