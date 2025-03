Policial de folga prende ladrÃ£o em roubo de joalheria em Jardim

Câmeras de segurança do estabelecimento / Divulgação / Sidnei Bronka Lemos

Um assalto a joalheria ocorrido na manhã desta segunda-feira, 10, em Jardim terminou com uma troca de tiros entre um homem e um policial militar que passava pelo local. O ladrão, que havia feito duas pessoas reféns e roubado diversas joias, foi preso em flagrante e os itens foram recuperados.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, utilizando um capacete e armado com uma pistola, entrou na Joalheria Jonker e anunciou o assalto. Durante o crime, um funcionário e uma cliente estavam no local e foram rendidos, sendo feitos reféns pelo criminoso.

Após dominar as vítimas, o assaltante pulou o balcão, quebrou os vidros das vitrines e apoderou-se das joias expostas. No momento em que saía da loja, o ladrão foi surpreendido por um policial militar, que estava passando pela área e percebeu o crime em andamento. Houve então uma troca de tiros entre os dois, mas o criminoso acabou sendo capturado ainda nas proximidades do estabelecimento, segundo o Jardim MS News.

O autor do assalto foi detido pela polícia e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. As joias roubadas foram recuperadas e restituídas à joalheria. O caso segue sob investigação.