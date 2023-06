Policial do Paraná morre após cair com Saveiro em córrego de MS

Um policial penal do Estado do Paraná, Wagner Barbosa Alves, morreu após cair no córrego Panduí, em Iguatemi.

Segundo informações, o policial dirigia um veículo Saveiro Cross de cor branca e ao passar por uma ponte de madeira, ele perdeu o controle da direção e caiu no rio.

O veículo foi encontrado submerso com o corpo do servidor na tarde desta sexta-feira (14).