Policial pastor que pregava contra drogas é preso com 290 kg de maconha

Droga apreendida na casa / Foto: Divulgação/DOF

Um policial penal, de 44 anos, que também era pastor que pregava prevenção das drogas e da criminalidade, foi preso pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na noite de segunda-feira, 30, com 290 quilos de maconha no quintal da casa, em dourados.

Segundo a polícia, os militares receberam uma denúncia de tráfico de drogas. Durante a investigação, encontraram um motociclista saindo bruscamente em frente de uma residência. Ele seria um jovem de 20 anos, filho do policial penal, e confessou que distribuía a droga com o pai. O servidor confirmou a versão do filho.

Foram apreendidos na casa a quantia em espécie de R$ 11.650,00; uma balança de precisão; dois quilos de cloridrato de cocaína; 290 kg de maconha; uma pistola Imbel, calibre .40; uma pistola Taurus, também no calibre .40; e, 91 munições de calibre .40.

Pai e filho disseram que as drogas vieram de Ponta Porã e teria como destino o Estado do Paraná. A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.