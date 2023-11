Polícias Civil e Militar cumprem mandados de prisão preventiva por crimes contra a vida

Na noite da última terça-feira, 31/10, as Polícias Civil e Militar realizaram uma ação conjunta para cumprimento de mandado de prisão preventiva, por crimes contra a vida, cometidos por foragido da justiça. Foram cumpridos duas ordens judiciais, expedidas pela 1ª vara criminal de Miranda, em desfavor de J.P.C., de 24 anos, após representação feita pela Polícia Civil.

O primeiro refere-se a crime de tentativa de feminicídio praticado em 06 de agosto deste ano, quando o autor esfaqueou e tentou matar sua ex-convivente. O segundo foi decretado após o autor esfaquear e assassinar um homem de 37 anos, no dia 24.09.2023, na praça central de Miranda.

Neste caso, o autor foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, considerando que agiu motivado por vingança para eliminar a vida de seu desafeto C.R.S.

O autor foi localizado após denúncias anônimas, assim como serviço de inteligência e diligências na área rural de Bodoquena, promovidas pela Delegacia de Polícia Civil de Miranda, que resultaram na prisão de seu pai por crimes previstos no estatuto do desarmamento. Posteriormente, as diligências resultaram na detenção do autor pela Polícia Militar, em Bodoquena. Após a captura, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Miranda.

Os crimes contra a vida representam uma grave e séria violação da norma penal e uma ameaça a segurança da comunidade local.

A autuação da Polícia Civil, por meio do cumprimento de mandados de prisão preventivas, demonstra o comprometimento da Unidade Policial em garantir a justiça e segurança pública para a cidade de Miranda.