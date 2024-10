Polícias Civil e Militar prendem dois suspeitos de homicídio em Jardim

Arquivo/ O Pantaneiro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jardim, com o apoio da Polícia Militar, prendeu dois suspeitos de envolvimento em um homicídio que ocorreu na manhã de ontem (20). O crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e um dos suspeitos, motivada por rivalidades envolvendo facções criminosas.



Durante a discussão, os suspeitos que são irmãos, agrediram violentamente a vítima com pedaços de madeira e fugiram do local em seguida. A vítima teve diversos traumas na face e cabeça, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Marechal Rondon, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.



Os agressores foram identificados e localizados na residência, onde também foi encontrada a motocicleta utilizada na fuga. Após a prisão a perícia foi acionada e, no local, recolheu pedaços de madeira e vestimentas com sangue.



Os vestígios recolhidos foram encaminhados para exame pericial. Os presos permanecem à disposição da Justiça e as investigações seguem em curso para a completa elucidação dos fatos.