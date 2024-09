Polícias Civil e Militar prendem seis pessoas em Maracaju

Droga, balança e dinheiro apreendido / Divulgação

Na quinta-feira,, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de seis indivíduos em Maracaju. A ação envolveu a execução de Mandados de Busca e Apreensão em sete residências na cidade, incluindo uma propriedade que já havia sido alvo de uma operação policial há menos de dois meses, onde oito pessoas foram detidas.

A Delegacia de Maracaju havia identificado vários pontos de venda de drogas que estavam associados a crimes relacionados, como furtos e receptação em grande escala. Com base nas investigações, foi iniciado um monitoramento para identificar os responsáveis pelo tráfico de entorpecentes.

Após a identificação dos suspeitos, a Delegacia solicitou ao Poder Judiciário a autorização para buscas domiciliares, todas deferidas pelo tribunal. Com os mandados em mãos, a operação foi deflagrada na tarde de ontem, envolvendo a Polícia Civil e o 15º Batalhão da Polícia Militar. A ação focou em endereços no perímetro urbano de Maracaju e visou locais relacionados a denúncias de tráfico de drogas, posse ilegal de armas e receptação.

Os seis detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da justiça. A operação contou com o apoio adicional da Força Tática e Canil do 3º BPM/Dourados, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), e da equipe da Operação Protetor/CPA-1.

A população pode fazer denúncias para a Delegacia de Maracaju pelos números de WhatsApp: (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.