Polícias Civil e Militar realiza prisões por tráfico de drogas em Jardim

Divulgação

Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, no município de Jardim-MS, foram cumpridos, nesta sexta-feira, 12, mandados de busca e apreensão e prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação foi realizada em uma residência, identificada como ponto de distribuição de drogas.

Durante as buscas, os policiais descobriram e apreenderam um total de 18 porções de crack e 5 porções de maconha, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante do casal, que mora na casa. A operação resultou no fechamento efetivo da boca de fumo, representando um golpe significativo no comércio ilegal de drogas na região.

Essa operação faz parte dos esforços contínuos das Polícias Civil e Militar para conter a disseminação de entorpecentes e garantir a segurança da comunidade. A colaboração entre forças policiais demonstra o compromisso na aplicação da lei em prol da população.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à criminalidade. Qualquer informação sobre atividades ou indivíduos suspeitos é incentivada a ser relatada às autoridades locais.