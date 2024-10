Polícias Civil e Militar realizam prisões e apreensões de drogas em Três Lagoas

Operação conjunta / Divulgação

No final da tarde de terça-feira, 15, equipes das Polícias Civil e Militar deflagraram, em Três Lagoas, uma operação conjunta que resultou na apreensão de drogas e de um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu na região conhecida por Invasão do São João, e contou com mais de 20 policiais, distribuídos entre equipes da Inteligência e da Força Tática por parte da Polícia Militar, e da SIG (Seção de Investigações Gerais), do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), e da 1ª, 2ª e 3ª Delegacias de Polícia Civil.

As diligências foram desencadeadas durante trabalho conjunto entre as forças de segurança que atuam no município, visando a apuração de crimes de roubos a estabelecimentos comerciais ocorridos nesta semana. Além disso, a operação tinha por objetivo localizar todos os envolvidos e apreender as armas de fogo utilizadas.

Durante a ação, duas pessoas foram por tráfico de drogas. Com elas foram apreendidos: 1kg de maconha e porções de cocaína e crack.

Ainda foi apreendido um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, instrumento costumeiramente utilizado para intimidar as vítimas durante a prática de assaltos.