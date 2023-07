Polícias Civil e Rodoviária Federal apreende entorpecente e fuzil em Itaquiraí

A Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão em flagrante de duas pessoas, além da apreensão de mais de 36 kg de maconha e 1 fuzil, que saíram de Dourados e seriam levados par o Estado do Paraná. O veículo conduzido pelos autores foi abordado na Rodovia BR 163, no quilômetro 104.0, em Itaquiraí-MS.

Segundo apurado, durante aproximadamente cinco dias, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 2ª Delegacia de Dourados-MS, investigaram um veiculo que supostamente seria usado para o transporte de armas de fogo e entorpecente para outro Estado. As informações levantadas davam conta de que o carro era sempre conduzido por uma mulher com uma criança para não levantar suspeitas.

Nesta sexta-feira, 21, os policiais civis e rodoviários federais intensificaram as abordagens e conseguiram parar a Fiat/Toro Freedom, de cor branca, que estava sendo conduzida pela investigada M.M.G., de 41 anos de idade. No interior do automóvel, além da mulher estava o pai dela, C.M.R.G., de 63 anos, que também foi preso em flagrante e a filha da mulher, de apenas 7 anos de idade.

O carro foi abordado por uma equipe da PRF dentro dos limites do Município de Itaquirai-MS. Diante da suspeita de que a autora estaria transportando drogas e armas, o automóvel foi encaminhado até a Receita Federal de Mundo Novo-MS, onde foi passou por escaneamento.

Com isso, identificou-se a existência de um compartimento oculto existente entre o assoalho da carroceria até adjacência do banco traseiro de passageiros, local em que apresentava forte odor, característico da substância entorpecente “maconha”. Após acessar o compartimento, a equipe da PRF confirmou a suspeita e encontrou 59 tabletes de maconha, totalizando 36.700 kg e um fuzil marca, Colt R10, com 02 carregadores.

O pai da mulher disse que não sabia que o veículo estava transportando ilícito e que apenas estava pegando uma carona, sendo que mora em Santa Catarina e seria deixado por sua filha no Paraná e de lá seguiria de ônibus até seu Estado. Já a mulher disse que pretendia vender o carro para uma pessoa do Paraná, que disse que só compraria se ela levasse o veículo em uma vistoria, para que neste local pudesse ser colocado o compartimento oculto, com as mercadorias ilícitas que ela deveria levar.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos envolvidos e a criança foi entregue ao pai. O veiculo, o entorpecente, a arma de fogo e os autores foram apresentados na Delegacia de Itaquiraí.