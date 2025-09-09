Polícias de MS e SP realizam operação contra tráfico e armas

Operação conjunta / PCMS

As Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e São Paulo, com apoio da Polícia Militar de MS, deflagraram na manhã desta terça-feira (9) a Operação "Costa Noroeste", com cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Três Lagoas (MS), Selvíria (MS), Ilha Solteira (SP) e Pereira Barreto (SP).

A operação tem como objetivo reunir provas contra uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições. As investigações foram conduzidas pela SIG(Seção de Investigações Gerais) e pelo (NRINúcleo Regional de Inteligência), após a prisão em flagrante de um suspeito no início do ano, em Três Lagoas.

Na ocasião, o indivíduo foi detido com uma pistola calibre .380, munições e entorpecentes. A partir da prisão, a investigação identificou outros integrantes do grupo criminoso.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Também foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia.

Participaram da operação equipes da SIG, DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Três Lagoas, Delegacia de Selvíria, GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), além das Delegacias de Ilha Solteira e Pereira Barreto (SP). A Força Tática e o Canil da PM de Três Lagoas também atuaram na ação.

Os mandados foram expedidos pela Vara do Juiz das Garantias da Comarca de Três Lagoas, com parecer favorável do Ministério Público. As investigações continuam.

