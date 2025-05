Carros de luxo poderão ser utilizados para reforçar a frota da Polícia Civil no combate ao crime organizado / Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul teve atuação de destaque na Operação BAEST, deflagrada nesta quarta-feira (14) contra uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação faz parte do projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), com apoio das polícias civis de diversos estados, e teve como foco principal o desmantelamento financeiro das organizações criminosas.

Em Mato Grosso do Sul, as diligências ocorreram nas cidades de Dourados, Eldorado e Mundo Novo, coordenadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) em conjunto com a Delegacia Regional de Naviraí. Essas localidades foram identificadas como bases logísticas da facção, em razão da proximidade com rotas internacionais utilizadas no tráfico de entorpecentes.

Durante a operação, foram bloqueados cerca de R$ 104 milhões em bens dos investigados, incluindo veículos de luxo, criptomoedas, armas de fogo, joias, obras de arte e contas bancárias. Entre os itens apreendidos, destacam-se carros avaliados em valores milionários, como um Porsche Cayenne Coupé (R$ 800 mil), Porsche Panamera 4 (R$ 700 mil), Jeep Commander (R$ 180 mil) e uma RAM Rampage (R$ 200 mil), além de relógios e peças de alto valor artístico encontradas em mansões no Espírito Santo.

No total, a operação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis e 29 bloqueios de contas bancárias em nome de membros da organização.

A integração entre as polícias civis de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais foi essencial para o sucesso da ofensiva, que prioriza atingir o núcleo financeiro das facções e enfraquecer suas estruturas operacionais.

As investigações seguem em andamento e novos desdobramentos não estão descartados. Segundo a Polícia Civil, o trabalho conjunto reforça o compromisso com o combate ao crime organizado em nível nacional, com foco especial na asfixia patrimonial das organizações criminosas.

Assista à entrevista com delegado:

