Policias militares socorrem homem gravemente ferido em Jardim

Divulgação

Policiais militares socorreram homem de 27 anos, em estado gravíssimo, após o mesmo ter desmaiado perto da viatura. O crime aconteceu na noite sábado (2), em Jardim.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento na área central da cidade, quando viram o homem com ferimentos. Quando a viatura encostou, a vítima caiu ao chão.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Marechal Rondon. Uma testemunha contou à polícia que vou dois homens batendo na vítima com pedras e Facão.

Em diligências pela área central a guarnição avistou os autores indicados empreendendo fuga, contudo não obtiveram êxito em capturá-los.

A Polícia ainda fez contato com a vítima, que contou quem foram os autores. O homem foi encaminhado em vaga zero para Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o prontuário médico, a vítima teve os seguintes ferimentos: trauma contusocortante em membro superior direito e esquerdo com rompimento de tendão e vasos, com muita perda de sangue.