Por ciúmes da mulher, homem espanca filho de 12 anos em Corumbá

Delegacia de Corumbá / (Foto: Divulgação)

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar após agredir o próprio filho, de 12 anos, por acreditar na infidelidade da esposa. A mulher flagrou a agressão ao chegar do trabalho e acionou a polícia, no bairro Popular Nova, em Corumbá, nesta segunda-feira, 24.

Segundo a polícia, o homem estava com ciúmes da companheira e para atingir a mulher, passou a agredir o menino com tapas, o jogou e pressionou no chão, causando hematomas em seu tornozelo.

Quando a mulher chegou em casa, o filho contou sobre o espancamento e, ao ver a angústia do menino, acionou a PM para que o autor fosse levado para a delegacia, pois a mesma teria interesse de representar criminalmente contra ele.

Ao chegar na delegacia, a mulher também relatou para os policiais que por diversas vezes seu amásio pegava seu celular por supostas desconfianças, realizava pressões psicológicas e agressões verbais, e que diante das circunstância, ela tinha interesse de pedir medida protetiva.