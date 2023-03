Por dívida de luz, pai despeja a filha sob ameaça de enxada

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Uma jovem de 19 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana após ter sido ameaça e despejada de casa pelo pai com uma enxada, nesta terça-feira (28), por atrasar a conta de luz.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 58 anos teria invadido a residência da vítima, que fica ao lado, reclamando do atraso na conta da casa cedida por ele para morar com o neto de 10 meses e o genro. O homem teria exigido que ela saísse do imóvel.

Entretanto, ela disse que não tinha condições e que o filho era recém-nascido. A vítima afirmou que as ameaças são constantes.

Já o homem nega ter ameaças a vítima com a enxada. O caso está sendo investigado.