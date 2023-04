Por R$ 1, jovem de 19 anos é assassinato em bar de Campo Grande

Vítima morreu no local / (Foto: Reprodução/Midiamax)

Um jovem identificado como Gabriel Lima Mercante, de 19 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado, 15, no bairro Vila Moreninha III, em Campo Grande.O suspeito chegou em uma moto no local e atirou com o rapaz em um bar da região.

O crime seria motivado por um acerto de contas. Um adolescente de 16 anos, que presenciou a morte, relatou à polícia que estava com a vítima no parque Jacques da Luz, com um homem, e teriam marcado o encontro no bar com uma quarta pessoa.

Eles consumiram bebidas no bar localizado entre as ruas Guiné e Anacá. O adolescente e Gabriel estavam pagando a conta quando dois suspeitos em uma motocicleta chegaram, segundo o Jornal Midiamax.

O passageiro da moto desceu e atirou contra Gabriel, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatando o óbito.

A proprietária do bar disse aos policiais ter ouvido a frase “Para que matar por causa de 1 real?” após os disparos, mas não soube informar quem teria dito.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada que dificulte a defesa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro de Polícia Especializada), no bairro Tiradentes.