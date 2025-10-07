Acessibilidade

07 de Outubro de 2025 • 19:26

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF

Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas

Redação

Publicado em 07/10/2025 às 16:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Corumbá / Renê Mácio, PMC

Nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Corumbá se manifestou oficialmente sobre a 2ª fase da Operação Prometeu, deflagrada pela Polícia Federal, que apura supostas fraudes na regularização de terras públicas no Pantanal. A operação faz menção a possíveis envolvidos ligados ao quadro de servidores municipais.

De acordo com o comunicado, até o momento o município não foi formalmente notificado sobre qualquer determinação de afastamento, exoneração ou intimação de servidores em exercício na atual gestão. A administração também informou que não recebeu confirmação oficial sobre quais servidores, cargos ou setores estariam sendo investigados, nem sobre o grau de envolvimento apurado até agora.

Segundo a nota, os fatos investigados seriam anteriores à atual gestão. Caso haja confirmação de que servidores estejam sendo formalmente investigados ou tenham sido alvos de mandados judiciais, a Prefeitura afirmou que adotará imediatamente as medidas administrativas cabíveis, com base no devido processo legal.

Entre as medidas previstas estão: afastamento cautelar das funções, instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância interna, e, se for o caso, aplicação de penalidades legais, como advertência, suspensão ou demissão. O município também declarou que continuará colaborando com a Polícia Federal, o Ministério Público e demais órgãos de controle, fornecendo acesso a documentos e informações que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

"Reforçamos que, sendo comprovadas condutas irregulares ou ilícitas, as medidas cabíveis serão adotadas com rigor, no âmbito administrativo e, se for o caso, judicial. Por fim, o Município reitera seu empenho em zelar pela integridade do serviço público municipal, bem como seu respeito à lei e ao princípio da transparência.", diz a nota.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Operação fiscaliza distribuidoras de bebidas em Corumbá

Polícia

Mulheres são presas por sequestro e agressão em Corumbá

Polícia

Governo de MS realiza operação para coibir venda de bebidas irregulares

Cerca de 900 kg de garrafas foram apreendidos e casos de intoxicação por metanol seguem sob investigação

Polícia

Motociclista é preso por estupros em aldeia de MS

Publicidade

Polícia

Fiscalização encontra bebidas vencidas e suspeita de falsificação na Capital

ÚLTIMAS

Educação

MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de inovação no próximo Enem

Ministro Camilo Santana participa do Festival Curicaca em Brasília

Cidades

Pesquisadores realizam nova etapa de estudos na Bacia do Rio Formoso

Levantamentos integram estudos para conservação ambiental e gestão dos recursos hídricos da região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo