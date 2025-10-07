Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF

Prefeitura de Corumbá / Renê Mácio, PMC

Nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Corumbá se manifestou oficialmente sobre a 2ª fase da Operação Prometeu, deflagrada pela Polícia Federal, que apura supostas fraudes na regularização de terras públicas no Pantanal. A operação faz menção a possíveis envolvidos ligados ao quadro de servidores municipais.

De acordo com o comunicado, até o momento o município não foi formalmente notificado sobre qualquer determinação de afastamento, exoneração ou intimação de servidores em exercício na atual gestão. A administração também informou que não recebeu confirmação oficial sobre quais servidores, cargos ou setores estariam sendo investigados, nem sobre o grau de envolvimento apurado até agora.

Segundo a nota, os fatos investigados seriam anteriores à atual gestão. Caso haja confirmação de que servidores estejam sendo formalmente investigados ou tenham sido alvos de mandados judiciais, a Prefeitura afirmou que adotará imediatamente as medidas administrativas cabíveis, com base no devido processo legal.

Entre as medidas previstas estão: afastamento cautelar das funções, instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância interna, e, se for o caso, aplicação de penalidades legais, como advertência, suspensão ou demissão. O município também declarou que continuará colaborando com a Polícia Federal, o Ministério Público e demais órgãos de controle, fornecendo acesso a documentos e informações que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

"Reforçamos que, sendo comprovadas condutas irregulares ou ilícitas, as medidas cabíveis serão adotadas com rigor, no âmbito administrativo e, se for o caso, judicial. Por fim, o Município reitera seu empenho em zelar pela integridade do serviço público municipal, bem como seu respeito à lei e ao princípio da transparência.", diz a nota.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!