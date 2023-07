Prefeitura de Sidrolândia é alvo de operação do MP contra corrupção

Entrada da prefeitura de Sidrolândia / Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul , deflagrou, nesta sexta-feira, 21, a segunda fase da Operação “Tromper”, tendo como alvo o cumprimento de quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

Equipes da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Sidrolândia, do GECOC (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) atuam na ação.

O desdobramento das investigações, depois da primeira fase da Operação “Tromper”, identificou o efetivo conluio entre empresas que participaram de licitações e firmaram contratos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, que somados chegam a valores milionários.

A justiça ainda apurou a existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e desvio de dinheiro público, bem como o pagamento de propina a agentes públicos, inclusive em troca do compartilhamento de informações privilegiadas da administração pública.

"Tromper", verbo que dá nome à operação, traduz-se da língua francesa como ‘enganar’.