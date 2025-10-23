Acessibilidade

23 de Outubro de 2025 • 15:22

Preso em Campo Grande homem condenado por furto de gado

Suspeito de 37 anos, com histórico de crimes diversos, foi capturado pela Polícia Civil no bairro Jardim das Acácias

Redação

Publicado em 23/10/2025 às 14:16

Viatura da Polícia Civil / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos), prendeu nesta quinta-feira (23) um homem de 37 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de abigeato — furto de gado. A captura ocorreu no bairro Jardim das Acácias, em Campo Grande.

De acordo com as investigações, o indivíduo possui diversas passagens policiais relacionadas ao furto de animais em diferentes municípios do estado. Além disso, ele também é apontado como autor em boletins de ocorrência por receptação, roubo e violência doméstica.

O homem tinha uma ordem de captura expedida pela 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande, referente a uma condenação definitiva. Após ser preso, foi encaminhado à sede da DERF e, posteriormente, transferido para o sistema prisional, onde cumprirá a pena determinada pela Justiça.

