Preso em Campo Grande homem condenado por furto de gado

Viatura da Polícia Civil / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos), prendeu nesta quinta-feira (23) um homem de 37 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de abigeato — furto de gado. A captura ocorreu no bairro Jardim das Acácias, em Campo Grande.

De acordo com as investigações, o indivíduo possui diversas passagens policiais relacionadas ao furto de animais em diferentes municípios do estado. Além disso, ele também é apontado como autor em boletins de ocorrência por receptação, roubo e violência doméstica.

O homem tinha uma ordem de captura expedida pela 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande, referente a uma condenação definitiva. Após ser preso, foi encaminhado à sede da DERF e, posteriormente, transferido para o sistema prisional, onde cumprirá a pena determinada pela Justiça.

