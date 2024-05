Preso homem que matou conhecido em briga de bar em Ribas do Rio Pardo

Polícia de Ribas do Rio Pardo / Divulgação

Um homem de 52 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 23 de maio, por matar um conhecido com uma facada no tórax durante um desentendimento em um bar. O crime ocorreu na terça-feira, 21 de maio, e envolveu uma discussão sobre a compra de um carro.

Deusdedit Niedo Patriota, de 49 anos, estava no bar quando o suspeito o chamou de arrogante a respeito da aquisição de um veículo. Em depoimento, o agressor afirmou que houve um mal-entendido e que não tinha intenção de ofender a vítima. No entanto, Deusdedit se ofendeu, resultando no início da briga.

Durante o confronto, o suspeito golpeou Deusdedit no tórax com uma faca. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu. A Polícia Civil iniciou a investigação imediatamente após o crime.

"O êxito da prisão se deve à rápida atuação dos agentes da persecução penal. Na manhã seguinte ao crime, solicitei a prisão preventiva, que recebeu parecer favorável do Ministério Público no mesmo dia. Hoje, o Poder Judiciário deferiu a prisão, que foi cumprida por nossas equipes," explicou o delegado Lúcio Marinho, titular da Delegacia de Santa Rita do Pardo.

O suspeito está preso e à disposição da justiça. Se condenado, ele poderá pegar até 30 anos de reclusão. O inquérito já está em fase final e será em breve enviado ao Ministério Público para a possível apresentação de denúncia.

A polícia destacou que o município estava há três anos sem registrar um homicídio consumado.