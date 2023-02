Preso por estuprar e matar Sophia confessa o crime e admite ter feito outra vítima

Suspeito confessou que estuprou e espancou menina de 7 anos / Redes Sociais/ Polícia Civil

M.A.B de 18 anos, confessou também ter sido o responsável pelo estupro de uma criança indígena, de 7 anos, na virada do ano, na cidade de Douradina. Ele está preso por estuprar e matar a menina Sophia, de 6 anos em Douradina,

A primeira vítima tinha desaparecido no dia 31 de dezembro e foi encontrada somente no outro dia. A família da menina havia ido até Douradina para passar a virada do ano e a menina foi deixada por alguns minutos dentro do carro sozinha, sendo raptada pelo suspeito.

Ela foi encontrada nua e toda machucada devido às agressões sofridas, informou o Topmídianews. A vítima foi espancada a socos e pancadas e precisou ser internada.

O suspeito confessou a autoria durante depoimento à Polícia Civil, que investiga a morte de Sophia e percebeu semelhanças entre os casos.

A delegada responsável pela investigação do estupro da menina indígena em janeiro, Isabelen Alapenha, entrou em contato com a autoridade responsável pelo caso de Sophia, o delegado Mateus Rocha, e conseguiu interrogar o suspeito.

Segundo a Polícia Civil, M.A.B descreveu riqueza de detalhes sobre o estupro contra a menina indígena na virada do ano. Ele disse inclusive que teve a intenção de matar, mas a menina sobreviveu.

Após essa confissão, o autor também foi indiciado por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio qualificado da criança indígena, no município de Douradina.

Estupro e morte de Sophia de 6 anos

O suspeito disse que usou panos para amarrar e matar a menina de 6 anos, em Douradina, no sábado (25). Ele mora na mesma rua da vítima e familiares desconfiaram após o sumiço de Sophia. Ele foi visto nas imediações antes do desaparecimento da criança.

O suspeito teria sequestrado a criança e levado a uma região de mata, onde cometeu o estupro após amarrar a criança com suas próprias roupas. Ele ainda teria estrangulado Sophia com as próprias mãos.

Ele foi preso pela Polícia após ser visto saindo de uma área de vegetação e tentou mentir dizendo que brincava de esconde-esconde com amigos. A Polícia desconfiou da versão, já que uma moto também foi furtada perto do horário de desaparecimento de Sophia.

O suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia. Ele prestou depoimento e relatou que a vontade de matar a menor surgiu após o uso de drogas com um grupo de amigos.“Eu tinha amarrado as mãos dela, coloquei uma blusa nos pés dela. Depois enrolei um pedaço de pano no pescoço”, contou o criminoso.