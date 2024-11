Feminicida é preso após troca de tiros com policiais em Dourados

Divulgação

Homem de 47 anos, acusado de matar Vanderli Gonçalves dos Santos, 48, foi preso na manhã desta quinta-feira (28) em Dourados, após trocar tiros com policiais.

O crime ocorreu na noite anterior, na Aldeia Jaguapiru. o assassino foi localizado no cruzamento das ruas Antônio Emílio de Figueiredo e Eulália Pires, no Jardim Clímax, onde tentou fugir em uma caminhonete S10 preta, causando um confronto com os agentes. Apesar da tensão, ninguém ficou ferido.

Durante a perseguição, imagens captadas por moradores mostram o momento em que policiais civis e guardas municipais cercaram o individuo. Ele inicialmente estava no banco do passageiro, mas assumiu o volante da caminhonete após o motorista, que não resistiu à abordagem, ser detido. No veículo, duas adolescentes estavam presentes. Armado com uma pistola calibre 380, homem atirou contra os policiais, que reagiram atingindo os pneus do veículo. Mesmo assim, ele conseguiu fugir momentaneamente antes de ser capturado. (Veja o vídeo abaixo)

A vítima, Vanderli, foi morta com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (27). Após o crime, homem fugiu do local em sua caminhonete, sendo identificado como autor pelos vizinhos. O acusado foi levado para a sede do Setor de Investigações Gerais (SIG) e ainda não prestou depoimento sobre o crime. No veículo apreendido, os policiais encontraram uma lata de cerveja.