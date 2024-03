Preso que fugiu da máxima é capturado em "hotel do crime"

Equipe do GARRAS /

A Polícia Civil recapturou na noite de ontem (6), N.A.M. de 32 anos, que fugiu do Presídio de Segurança Máxima “Jair Ferreira Carvalho”, em Campo Grande, na última segunda-feira (4).



Após a notícia da fuga do presídio, uma equipe do GARRAS passou a realizar diligências veladas e de inteligência no sentido de recapturar o fugitivo. Neste sentido, a equipe policial tomou conhecimento que o fugitivo seria faccionado de uma organização criminosa e estaria acionando outros integrantes para realizarem seu “resgate” no local em que estaria escondido, para transportá-lo até a fronteira do Brasil com o Paraguai.



Com essas informações, a equipe conseguiu monitorar indivíduos ligados ao fugitivo e descobriu o esconderijo em que ele estava. N.A.M. foi visualizado no momento em que recepcionava uma mulher, em frente à residência onde se escondia, situada no Bairro Campo Alto.



Imediatamente foi dada voz de prisão a N.A.M., que não obedeceu e tentou fugir, entrando no imóvel e pulando o muro dos fundos. A equipe, então, iniciou perseguição, sendo que, outros cinco indivíduos que estavam na residência auxiliaram nesta fuga.



Durante a perseguição, N.A.M. entrou em um condomínio de casas, que fazia divisa com a residência onde se escondia, passando a invadir outros diversos imóveis, pulando muro por muro, se escondendo em uma casa em construção. A equipe policial conseguiu localizá-lo na laje deste último imóvel.



Em relação aos outros envolvidos que estavam esconderijo, um deles – J.V.S.M. (23) – também possuía mandado de prisão, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.



Em entrevistas preliminares, a equipe do GARRAS obteve a informação de que, além dos foragidos N.A.M. e J.V.S.M., o outro indivíduo que fugiu do presídio de segurança máxima na última segunda-feira, também estava ali momentos antes, de forma que a residência funcionaria como verdadeiro “hotel do crime”, que refugiava foragidos da Justiça.



Desta forma, os outros quatro indivíduos que auxiliaram N.A.M. e J.V.S.M. tanto com estadia, quanto com alimentação, foram autuados pelo crime de favorecimento pessoal. Desta forma, E.R.S.S. (18), L.C.O.J. (23), M.C.O. (28) e M.B.S. (23) também foram conduzidos para o GARRAS.