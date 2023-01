Presos tentam escapar de cela com maçaricos e serras

Cela e pano usado na tentativa de fuga / (Foto: Divulgação)

Quatro presos custodiados na delegacia de Coronel Sapucaia tentavam fugir usando dois cilindros de oxigênio para maçarico, três serras, um lençol pendurado na grade para fugir, na madrugada desta quinta-feira (26).

Segundo a Polícia Civil, por volta das 2h30, a equipe plantonista escutou um barulho vindo da área externa das celas, que fica dentro do pátio da delegacia e foram averiguar o que estava acontecendo, quando avistaram um homem sentado no muro e outro no chão, tentando abrir a cela para os presos.

Após serem descobertos, não respeitarem a ordem de parada, pularam o muro e fugiram para em direção a cidade de fronteira Capitan Bado, no Paraguai.

Os autores estavam utilizando dois cilindros de oxigênio para maçarico, três serras, um lençol pendurado na grade e uma das barras da cela jogada no chão.

Tendo em vista a periculosidade dos autores, eles foram conduzidos à Delegacia de Amambai para dar prosseguimento aos trâmites legais.