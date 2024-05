PRF adquire 10 Novas Viaturas para o Mato Grosso do Sul

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou um significativo reforço nas operações de segurança no Mato Grosso do Sul. Com a aquisição de 10 novas viaturas, a instituição fortalece o policiamento ostensivo e as operações em todas as delegacias do estado, visando aprimorar a segurança pública em uma região de importância estratégica.



O Mato Grosso do Sul tem passado por várias transformações nos últimos anos, especialmente impulsionadas pelo desenvolvimento industrial, expansão da atividade agropecuária e projetos de infraestrutura, como a rota bioceânica. Com o aumento do fluxo de veículos, especialmente de cargas, nas rodovias do estado, a PRF precisa intensificar suas operações de fiscalização para garantir a fluidez do trânsito, combater o transporte ilegal de mercadorias e drogas, e garantir a segurança dos usuários das vias.



Equipadas com todos os recursos necessários para as atividades policiais, incluindo proteção balística, as novas viaturas GM/Trailblazer representam um avanço importante na capacidade de resposta e eficácia da PRF. Isso é especialmente relevante considerando a posição geográfica do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com países vizinhos, demandando uma atenção especial para o combate ao tráfico de drogas, armas e outros crimes transnacionais.



Além disso, esse investimento reforça o compromisso da instituição com a segurança pública, garantindo o melhor atendimento ao cidadão em diversas situações, inclusive nas ocorrências de acidentes.



Com essa iniciativa, a PRF demonstra seu empenho em fortalecer a presença policial nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, contribuindo para um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os cidadãos do estado.