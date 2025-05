PRF apreende 1 tonelada de maconha e recupera veículo de luxo roubado na BR-163

Carga seria levada para Florianopolis / PRF

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram uma Land Rover Discovery, cujo motorista apresentou nervosismo ao ser parado. Ao ser questionado, ele confessou que estava transportando maconha no veículo.

Durante a vistoria, a equipe constatou que as placas da caminhonete eram falsas e que o carro possuía registro de roubo desde agosto de 2021, em São Paulo. A droga estava distribuída no interior do veículo, totalizando uma tonelada de entorpecente.

O condutor relatou à PRF que pegou o veículo carregado com a droga em Ponta Porã e que o levaria até Florianópolis (SC). A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde o homem permanece à disposição da Justiça.

