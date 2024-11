PRF apreende 100 Kg de maconha em Ivinhema

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 Kg de maconha, na tarde desta quinta-feira (7), em Ivinhema (MS).

Os policiais fiscalizavam na BR-376, quando abordaram um Nissan/Versa. Durante vistoria no veículo a equipe encontrou os tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos.

O condutor e uma passageira que estavam no carro disseram ter viajado até Ponta Porã, onde deixaram o carro com outro homem e após recebê-lo de volta retornavam para São Paulo. Os dois disseram não saber da existência da droga no veículo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ivinhema.

*As informações são do site da Policial Rodoviária Federal