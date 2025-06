PRF apreende 102 kg de cocaína em caminhão na BR-262

Droga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã de quarta-feira (4), 102 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul.

A droga foi localizada após a abordagem de um caminhão VW/17.210, que seguia pela rodovia. O motorista afirmou aos policiais que havia saído de Campo Grande após realizar uma entrega e que agora transportava uma nova carga com destino a São Paulo. No entanto, o nervosismo do condutor chamou a atenção da equipe da PRF, que decidiu realizar uma vistoria mais detalhada no veículo.

Durante a inspeção, os agentes encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína escondidos na cabine e em outro compartimento oculto do caminhão. Ao ser confrontado, o motorista confessou que tinha conhecimento do transporte da droga, mas não forneceu informações sobre a origem exata do entorpecente ou seu destino final.

Diante dos fatos, o homem, o caminhão e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde o caso seguirá sob investigação.

A apreensão representa mais uma importante ação da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o estado, uma das principais rotas do narcotráfico no país.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!